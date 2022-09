"Olimpiada seniorów na wesoło" w Namysłowie. Piękna słoneczna pogoda, dobre humory i ciekawe konkurencje [ZDJĘCIA]

Otwarcia imprezy dokonali Bartłomiej Stawiarski - burmistrz Namysłowa, Elżbieta Rzewuska - przewodnicząca Namysłowskiej Rady Seniorów oraz Mariusz Jabłoński - dyrektor Namysłowskiego Ośrodka Kultury.

- Wydarzenie co roku skupia rzesze aktywnych uczestników, którzy rywalizują ze sobą w konkurencjach sportowych. W tym roku na uczestników organizatorzy przygotowali wyjątkowe konkurencje m.in. slalom z taczkami, rzut piłką do kosza, rzut do tarczy, kręcenie hula hop czy też wędkowanie na Rynku - czytamy na stronie namysłowskiego Urzędu Miasta.