Wyjątkowe Mikołajki w Namysłowskim Ośrodku Kultury. Na dzieci czekała prawdziwa moc atrakcji! [ZDJĘCIA]

W Namysłowskim Ośrodku Kultury czekała na dzieci moc atrakcji, które zapewnili organizatorzy spotkania: włodarz miasta oraz pracownicy tej kulturalnej instytucji.

- Dzieci z wielkim zaangażowaniem przystąpiły najpierw do pisania listów do Świętego oraz kolorowania świątecznych malowanek. Chętnie uczestniczyły również w grach i zabawach, o które zadbali wspaniali animatorzy, a także ustawiały się w długiej kolejce do malowania buziek i kolorowych tatuaży - czytamy na stronie namysłowskiego Urzędu Miasta.